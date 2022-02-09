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タンヤプラスポーツアンドヘルスリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4

135レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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タンヤプラスポーツアンドヘルスリゾートはプーケット国際空港から15分に位置し、ライフスタイルへのバランスの取れたアプローチを探している個人、グループ、家族にユニークで刺激的な目的地を提供します。すべてのレベルのアスリートがタンヤプラでトレーニングを行いますが、健康志向のゲストは若返りの健康プログラムに逃げます。 プールウィング（スポーツ） 77室の客室を備えたプールウィングは、25メートルのレクリエーションプール、プールバー、24時間対応のレセプションを備え、アクティブなゲストにダイナミックでさわやかな雰囲気を提供します。 ガーデンウィング（ヘルス＆ウェルネス） 静けさのオアシスにあるガーデンウィングには、緑豊かな中庭からアクセスできる地上階の37室の客室があり、各客室からカオプラテオ国立公園または庭園の景色を望む屋外テラスがあります。 施設： •50メートルと25メートルのトレーニングプール •6つのプレキシクッションテニスコート •国際標準の人工「サッカープロ」FIFA標準ピッチ •500メートルのクッション付き陸上競技用トラック（走り幅跳び、走り高跳び、ハードル、スタートブロック） •900平方メートル。フィットネスセンター •ロードバイクレンタル •アイスバス、スチームルーム、サウナ付きのロッカールーム。

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住所/地図

120, 120/1 Moo 7, Thepkasattri Road, Thepkrasattri Sub District, Thalang, Phuket, Thalang, Phuket, Thailand, 83110

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