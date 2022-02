Спортивно-оздоровительный курорт Тханиапура - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Спортивно-оздоровительный курорт Thanyapura расположен в пятнадцати минутах езды от международного аэропорта Пхукета и представляет собой уникальное и вдохновляющее место для отдельных лиц, групп и семей, ищущих сбалансированный подход к своему образу жизни. Спортсмены всех уровней тренируются в Тханиапуре, а гости, заботящиеся о своем здоровье, предпочитают омолаживающие оздоровительные программы. Крыло бассейна (спорт) Крыло Pool с 77 номерами обеспечивает динамичную и освежающую атмосферу для активных гостей с 25-метровым бассейном для отдыха, баром у бассейна и круглосуточной стойкой регистрации. Garden Wing (Здоровье и благополучие) В оазисе спокойствия Garden Wing есть 37 номеров на первом этаже, в которые можно попасть через пышный внутренний двор. В каждом номере есть открытая терраса с видом на национальный парк Кхао Пхра Тэу или сады. УДОБСТВА: • 50-метровый и 25-метровый тренировочный бассейн • 6 теннисных кортов с плексигласом • Искусственное поле международного стандарта FIFA «Soccer Pro». • Легкая атлетика на 500 метров (прыжки в длину, прыжки в высоту, барьеры и стартовые блоки) • 900 кв.м. Фитнес клуб • Прокат шоссейных велосипедов • Раздевалки с ледяными ваннами, парными и саунами.

