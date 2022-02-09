PHUKET TEST & GO

Спортивно-оздоровительный курорт Тханиапура - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
135
Обновление February 9, 2022
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Спортивно-оздоровительный курорт Thanyapura расположен в пятнадцати минутах езды от международного аэропорта Пхукета и представляет собой уникальное и вдохновляющее место для отдельных лиц, групп и семей, ищущих сбалансированный подход к своему образу жизни. Спортсмены всех уровней тренируются в Тханиапуре, а гости, заботящиеся о своем здоровье, предпочитают омолаживающие оздоровительные программы. Крыло бассейна (спорт) Крыло Pool с 77 номерами обеспечивает динамичную и освежающую атмосферу для активных гостей с 25-метровым бассейном для отдыха, баром у бассейна и круглосуточной стойкой регистрации. Garden Wing (Здоровье и благополучие) В оазисе спокойствия Garden Wing есть 37 номеров на первом этаже, в которые можно попасть через пышный внутренний двор. В каждом номере есть открытая терраса с видом на национальный парк Кхао Пхра Тэу или сады. УДОБСТВА: • 50-метровый и 25-метровый тренировочный бассейн • 6 теннисных кортов с плексигласом • Искусственное поле международного стандарта FIFA «Soccer Pro». • Легкая атлетика на 500 метров (прыжки в длину, прыжки в высоту, барьеры и стартовые блоки) • 900 кв.м. Фитнес клуб • Прокат шоссейных велосипедов • Раздевалки с ледяными ваннами, парными и саунами.

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Адрес / Карта

120, 120/1 Moo 7, Thepkasattri Road, Thepkrasattri Sub District, Thalang, Phuket, Thalang, Phuket, Thailand, 83110

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