Thanthip Beach Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Les plages de sable blanc, la chaleur du soleil tropical et les vues scintillantes sur la mer turquoise font de cet endroit l'une des destinations les plus prestigieuses au monde. L'hôtel 3 étoiles Thanthip Beach Resort propose des chambres confortables et se trouve à seulement 200 mètres de la célèbre plage de Patong. Profitez d'un large éventail de sports nautiques, goûtez à une variété de plats traditionnels thaïlandais, de fruits de mer, européens et autres, ou faites la fête toute la nuit sur l'une des îles les plus célèbres du monde. Complété par la beauté naturelle entourant la grande piscine, cet endroit est destiné aux clients en quête de tranquillité, tout en étant à quelques pas de l'agitation. Dans l'ensemble, Thanhip Beach Resort est une base idéale pour une escapade mémorable.

