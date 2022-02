Thanthip Beach Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Die weißen Sandstrände, die Wärme der tropischen Sonne und der glitzernde Blick auf das türkisfarbene Meer machen diesen Ort zu einem der renommiertesten Reiseziele der Welt. Das 3-Sterne Thanthip Beach Resort bietet komfortable Zimmer und liegt nur 200 m vom berühmten Patong Beach entfernt. Genießen Sie eine große Auswahl an Wassersportarten, probieren Sie eine Vielzahl von traditionellen thailändischen, Meeresfrüchten, europäischen und anderen Gerichten oder feiern Sie die Nacht auf einer der berühmtesten Inseln der Welt. Abgerundet mit natürlicher Schönheit, die den großen Swimmingpool umgibt, ist dieser Ort für Gäste gedacht, die Ruhe suchen, aber dennoch einen Katzensprung von all der Hektik entfernt. Alles in allem ist das Thanthip Beach Resort ein idealer Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Urlaub.

