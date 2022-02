Thanthip Beach Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

De witte zandstranden, de warmte van de tropische zon en het schitterende uitzicht op de turquoise zee maken deze locatie tot een van de meest prestigieuze bestemmingen ter wereld. Het 3-sterrenhotel Thanthip Beach Resort biedt comfortabele kamers en ligt op slechts 200 meter van het beroemde Patong Beach. Geniet van een breed scala aan watersporten, proef een verscheidenheid aan traditionele Thaise, zeevruchten, Europese en andere tarieven, of feest de hele nacht door op een van 's werelds beroemdste eilanden. Aangevuld met natuurlijke schoonheid rondom het grote zwembad, is deze plek bedoeld voor gasten die op zoek zijn naar rust, maar toch ver weg van alle drukte. Al met al is Thanthip Beach Resort een ideale uitvalsbasis voor een onvergetelijke ontsnapping.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels