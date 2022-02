ฐานทิพย์ บีช รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

หาดทรายสีขาว ความอบอุ่นของแสงแดดในเขตร้อน และทิวทัศน์ที่ระยิบระยับของทะเลสีฟ้าครามทำให้สถานที่นี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก Thanthip Beach Resort ระดับ 3 ดาว ให้บริการห้องพักที่สะดวกสบาย ห่างจากหาดป่าตองที่มีชื่อเสียงเพียง 200 เมตร เพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำหลากหลาย ลิ้มรสอาหารไทย อาหารทะเล อาหารยุโรป และอาหารอื่นๆ หรือปาร์ตี้ยามค่ำคืนที่เกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สมบูรณ์ด้วยความงามตามธรรมชาติรอบๆ สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับแขกที่แสวงหาความเงียบสงบ แต่ยังกระโดดจากความเร่งรีบและคึกคักทั้งหมด โดยรวมแล้ว ธารทิพย์ บีช รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอันน่าจดจำ

