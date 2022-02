Thanthip Beach Resort 4 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Белые песчаные пляжи, тепло тропического солнца и сверкающие виды на бирюзовое море делают это место одним из самых престижных мест в мире. 3-звездочный курортный отель Thanthip Beach предлагает комфортабельные номера всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Патонг. Наслаждайтесь широким спектром водных видов спорта, попробуйте разнообразные традиционные тайские блюда, блюда из морепродуктов, европейские и другие блюда или проведите ночь напролет на одном из самых известных островов в мире. Это место, окруженное природной красотой вокруг большого бассейна, предназначено для гостей, ищущих спокойствия, но в то же время вдали от шума и суеты. В целом, Thanthip Beach Resort является идеальной базой для незабываемого отдыха.

