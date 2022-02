Ramada par Wyndham Phuket Southsea - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Ramada by Wyndham Phuket Southsea est un hôtel de caractère situé juste en face de la plage. Le quartier commerçant de Karon est à 2 minutes, la plage de Patong à 15 minutes et le centre-ville de Phuket à 20 minutes. Chacune des 152 chambres de cet hôtel 4 étoiles dispose d'équipements de qualité supérieure et est décorée dans des couleurs et des lignes claires et épurées. L'hôtel propose également un cybercafé ouvert de 10h30 à 23h00. Les clients peuvent profiter des installations sur place telles que le jardin sur le toit, la salle de remise en forme ou le spa Nantara. De plus, le complexe propose une cuisine raffinée au Morng Talay Restaurant & Bar. Son emplacement idéal, son personnel dévoué et ses installations de premier ordre font du Ramada by Wyndham Phuket Southsea un favori parmi les voyageurs.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX