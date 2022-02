Ramada by Wyndham Phuket Southsea - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Ramada by Wyndham Phuket Southsea is een boetiekhotel aan het strand. Het winkelgebied Karon ligt op 2 minuten afstand, Patong Beach ligt op 15 minuten afstand en het centrum van Phuket ligt op 20 minuten afstand. Elk van de 152 kamers van dit 4-sterrenhotel beschikt over superieure voorzieningen en is ingericht in lichte, strakke kleuren en lijnen. Het hotel biedt ook een internetcafé dat beschikbaar is van 10.30 uur tot 23.00 uur. Gasten kunnen gebruikmaken van faciliteiten op het terrein, zoals de daktuin, de fitnessruimte of de Nantarah Spa. Daarnaast biedt het resort gastronomisch eten in The Morng Talay Restaurant & Bar. De gunstige ligging, toegewijd personeel en eersteklas faciliteiten maken het Ramada by Wyndham Phuket Southsea een favoriet onder reizigers.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels