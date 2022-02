รามาดา บาย วินด์แฮม ภูเก็ต เซาท์ซี - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Ramada by Wyndham Phuket Southsea เป็นโรงแรมบูติกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามชายหาด แหล่งช้อปปิ้งกะรนอยู่ห่างออกไป 2 นาที หาดป่าตองอยู่ห่างออกไป 15 นาที และตัวเมืองภูเก็ตอยู่ห่างออกไป 20 นาที ห้องพักแต่ละห้องจำนวน 152 ห้องในโรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและได้รับการตกแต่งด้วยโทนสีสว่างสดใสและลายเส้น โรงแรมยังมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้บริการตั้งแต่ 10.30 น. ถึง 23.00 น. ผู้เข้าพักสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เช่น สวนบนดาดฟ้า ห้องออกกำลังกาย หรือนันทาราห์สปา นอกจากนี้ รีสอร์ทยังให้บริการอาหารรสเลิศที่ The Morng Talay Restaurant & Bar ทำเลที่ตั้งสะดวกสบาย พนักงานที่ทุ่มเท และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่งทำให้รามาดา บาย วินด์แฮม ภูเก็ต เซาท์ซี เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

