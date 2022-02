Ramada by Wyndham Пхукет Саусси - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Ramada by Wyndham Phuket Southsea - это бутик-отель, расположенный прямо напротив пляжа. Торговый район Карон находится в 2 минутах ходьбы, пляж Патонг - в 15 минутах езды, а центр Пхукета - в 20 минутах езды. Каждый из 152 номеров этого 4-звездочного отеля оснащен улучшенными удобствами и оформлен в светлых чистых тонах и линиях. В отеле также есть интернет-кафе, которое работает с 10:30 до 23:00. Гости могут воспользоваться такими удобствами на территории, как сад на крыше, фитнес-зал или спа-салон Nantarah. Кроме того, курорт предлагает изысканные блюда в ресторане и баре Morng Talay. Удобное расположение, преданный своему делу персонал и первоклассные удобства делают отель Ramada by Wyndham Phuket Southsea фаворитом среди путешественников.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX