Ramada by Wyndham Phuket Southsea - Phuket Sandbox Hotel

Das Ramada by Wyndham Phuket Southsea ist ein Boutique-Hotel direkt gegenüber dem Strand. Das Einkaufsviertel Karon ist 2 Minuten entfernt, Patong Beach ist 15 Minuten entfernt und die Innenstadt von Phuket ist 20 Minuten entfernt. Jedes der 152 Zimmer in diesem 4-Sterne-Hotel bietet gehobene Annehmlichkeiten und ist in hellen, klaren Farben und Linien gehalten. Das Hotel bietet auch ein Internetcafé, das von 10.30 bis 23.00 Uhr geöffnet ist. Die Gäste können die Vor-Ort-Einrichtungen wie den Dachgarten, den Fitnessraum oder das Nantarah Spa nutzen. Darüber hinaus bietet das Resort gehobene Küche im The Morng Talay Restaurant & Bar. Seine günstige Lage, engagiertes Personal und erstklassige Einrichtungen machen das Ramada by Wyndham Phuket Southsea zu einem Favoriten unter Reisenden.

