Station balnéaire de Naiharn - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Station balnéaire de Naiharn de manière prioritaire, et Station balnéaire de Naiharn percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Chambre de Luxe - 1 Lit King-Size 25 m² ฿18,500 - 7 Day Sandbox ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿12,800 - 4 Day Test & Go ฿9,000 - 2 Day Test & Go ฿7,100 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Couples non mariés

Piscine

Que vous soyez un touriste ou un voyageur d'affaires, le Naiharn Beach Resort est un excellent choix d'hébergement lors de votre visite à Phuket. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Installé sur un terrain luxuriant, ce complexe à l'ambiance décontractée se trouve à 11 minutes à pied de la plage de Nai Han, le long de la mer d'Andaman, et à 47 km de l'aéroport international de Phuket. Dotées d'une véranda, les chambres sobres disposent d'un accès Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres et dans l'espace public, d'un service de ménage quotidien, d'une télévision à écran plat et d'un coffre-fort, ainsi que d'un service de chambre, d'un mini-frigo et d'un nécessaire à thé et café. Le stationnement est gratuit. L'établissement comprend également un restaurant en plein air, un café-bar modeste et une piscine extérieure d'eau salée. Des locations de scooters et de vélos sont disponibles, ainsi que des transferts aéroport (payants). Le Naiharn Beach Resort propose un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer les voyageurs. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Profitez de services inégalés et d'une adresse vraiment prestigieuse au Naiharn Beach Resort.

Commodités / caractéristiques Wifi gratuit

Café - Thé

Safety Deposit Box

Service de blanchisserie

Parking gratuit

Piscine extérieure

Restaurant en plein air

Bar

Service de chambre

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 4.9 /5 Excellent Basé sur 3 Commentaires Notation 3 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Station balnéaire de Naiharn , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Station balnéaire de Naiharn VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇷🇺 Zhanna Arrivé le 20/11/2021 5.0 Deluxe Room - 1 King Bed Positifs Quick email replies

Very friendly and helpful staff

Amazingly clean

Convenient location Négatifs Nothing It took a few days to get replies and info about Sandbox bookings from the other hotels. And we got replies in several minutes from Naiharn Beach Resort. We made our booking and got all the needed for Thai Pass documents in a couple of hours. 🇳🇱 Jarno de Jonge Arrivé le 05/10/2021 4.8 Deluxe Room - 1 King Bed Very good ........................................................................................................ 🇬🇧 Antony Bignall Arrivé le 22/08/2021 5.0 Deluxe Room - 1 King Bed Positifs Great atmosphere and extremly helpful & friendly Négatifs No negatives at all I booked this hotel because I like the Nai Harn area, I have been very impressed from start to finish. Pee Aew the lady who runs the receiption has helped me from start to finish with COE and everything. Could not be more impressed witb the place.