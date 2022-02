Villas Babylone avec Piscine - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Chambre Studio de Luxe 27 m² ฿12,650 - 7 Day Sandbox ฿10,600 - 5 Day Test & Go ฿7,500 - 4 Day Test & Go ฿7,500 - 2 Day Test & Go ฿4,350 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Chaînes internationales

Internet - Wifi

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Studio de Luxe avec Vue sur le Jardin 27 m² ฿14,410 - 7 Day Sandbox ฿11,900 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 4 Day Test & Go ฿8,000 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Appartement Chambre Simple 35 m² ฿15,800 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults Appartement Chambre Simple de Luxe 40 m² ฿17,000 - 7 Day Sandbox ฿13,700 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 4 Adults Appartement 2 chambres avec vue sur la piscine 80 m² ฿19,500 - 7 Day Sandbox ฿15,300 - 5 Day Test & Go ฿11,300 - 4 Day Test & Go ฿9,400 - 2 Day Test & Go ฿5,300 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Suites familiales

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 4 Adults Appartement 2 Chambres Accès Piscine 80 m² ฿23,000 - 7 Day Sandbox ฿17,800 - 5 Day Test & Go ฿13,200 - 4 Day Test & Go ฿10,400 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon (accès complet)

Suites familiales

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Piscine

Offrant un sanctuaire paisible situé juste derrière les eaux cristallines de la plage de Nai Harm, le Babylon Pool Villas se trouve à 45 minutes de l'aéroport international de Phuket et à 30 minutes de la ville de Phuket. Visitez le village des gitans de la mer avec son petit marché aux poissons, louez un bateau à longue queue pour visiter l'île, allongez-vous dans l'un des nombreux restaurants locaux en bord de plage ou passez simplement une nuit dans l'un des nombreux pubs et discothèques. Ce ne sont là que quelques-unes des activités de loisirs qui peuvent être pratiquées ici. Il n'y a que quinze appartements, chacun entièrement meublé et agrémenté d'installations indépendantes au milieu d'un jardin tropical luxuriant. Aux Babylon Pool Villas, tout le complexe fait face à une piscine à débordement commune de 7/12 mètres avec une zone peu profonde pour les enfants ou les non-nageurs. Un espace spa et une cascade sont des caractéristiques supplémentaires de notre piscine pour votre confort et votre détente. Après les thérapies de la piscine et un sauna, vous pourrez vous allonger à l'ombre ou bronzer sur la terrasse équipée de transats et de parasols. La nuit, les lumières sous-marines et de jardin créent un environnement merveilleux pour un dîner ou un verre en plein air dans votre terrasse ou balcon privé ou pour un bon barbecue dans le jardin. Quel endroit merveilleux pour se détendre et se détendre avec votre partenaire, votre famille ou vos amis.

Commodités / caractéristiques 7/12 mt overflow swimming pool with a shallow area for children or non swimmers, jet spa area and waterfall;

communal tropical garden;

communal barbecue area;

parking area;

washing and dryer machines coin operated;

fully walled resort with CCTV camera system in the communal area;

reception opening hours from 09.00 till 18.00 every day;

free high speed WiFi in all the resort;

sliding mosquito nets doors and ceiling fans available in all the apartments.

