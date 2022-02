Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Profitez de votre séjour dans un hôtel certifié SHA Plus proposé par The Nai Harn, Phuket. Le Nai Harn, Phuket, membre de Leading Hotels of the World est situé sur le front de mer et offre le dernier mot en matière de luxe avec vue sur l'océan. Installez-vous dans votre propre sanctuaire privé avec vue imprenable sur l'océan ou l'île. Notre équipe d'hôtes chaleureuse et amicale offre un accueil unique et encourage les clients à profiter d'un séjour mémorable encadré par un paysage naturel préservé de sommets montagneux, de forêts verdoyantes, de jardins luxuriants et de plages de sable, baignés par des eaux turquoises parfaites pour la baignade, la plongée en apnée, plongée sous-marine ou voile. Le Nai Harn ne ménage aucun effort dans sa quête pour offrir une expérience de vacances inoubliable. Le Nai Harn a été classé n°23 du meilleur complexe hôtelier au monde et n°2 en Thaïlande lors des 2020 Readers' Choice Awards par Conde Nast Traveller.

Commodités / caractéristiques Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

