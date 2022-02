Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与卡塔塔尼度假村考拉克水域以优先方式,以及卡塔塔尼度假村考拉克水域从你会直接收取货款。

考拉克卡塔塔尼水上度假村建于 2011 年,是考拉克的特色之一,也是旅行者的明智选择。距离市中心的繁华仅 0.3 公里。从酒店可轻松前往城市的众多景点和地标,如 Armani Suits International、Lampi 瀑布、Mark One Tailor,同样与众不同。 The Waters Khao Lak by Katathani Resort 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施,致力于确保您的住宿尽可能舒适。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、出租车服务、24 小时前台、行李寄存、公共区域 Wi-Fi,以确保我们的客人获得最大的舒适度。酒店住宿经过精心布置,以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内,客人可以找到液晶电视/等离子电视、互联网接入(无线)、互联网接入(无线)(免费)、非吸烟客房、空调。酒店提供许多独特的休闲设施,如健身中心、室外游泳池、水疗中心、按摩室、游戏室。一流的设施和优越的地理位置使考拉克考拉克沃特斯卡塔塔尼度假村成为您在考拉克享受住宿的理想下榻之所。

