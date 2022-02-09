PHANG-NGA TEST & GO

卡塔塔尼度假村考拉克水域 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.8
通过
732条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 0
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 1
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 2
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 3
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 4
The Waters Khao Lak by Katathani Resort - Image 5
+27 相片
快速反应
20% 订金

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系卡塔塔尼度假村考拉克水域以优先方式，以及卡塔塔尼度假村考拉克水域从你会直接收取货款。

考拉克卡塔塔尼水上度假村建于 2011 年，是考拉克的特色之一，也是旅行者的明智选择。距离市中心的繁华仅 0.3 公里。从酒店可轻松前往城市的众多景点和地标，如 Armani Suits International、Lampi 瀑布、Mark One Tailor，同样与众不同。 The Waters Khao Lak by Katathani Resort 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、出租车服务、24 小时前台、行李寄存、公共区域 Wi-Fi，以确保我们的客人获得最大的舒适度。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到液晶电视/等离子电视、互联网接入（无线）、互联网接入（无线）（免费）、非吸烟客房、空调。酒店提供许多独特的休闲设施，如健身中心、室外游泳池、水疗中心、按摩室、游戏室。一流的设施和优越的地理位置使考拉克考拉克沃特斯卡塔塔尼度假村成为您在考拉克享受住宿的理想下榻之所。

显示所有沙盒酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是卡塔塔尼度假村考拉克水域的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 卡塔塔尼度假村考拉克水域
查看所有评论

地址/地图

67/238, Moo 5, Kukkak, Takua Pa, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

La Flora Khao Lak
9.1

669 评论
฿-1
拉贝拉考拉克
9.2

1770 评论
฿-1
卡萨德拉弗洛拉酒店
9.1

372 评论
฿-1
阿亚拉别墅酒店
8.2

737 评论
฿-1
X10 考拉克度假村
9.2

365 评论
฿-1
卡塔塔尼度假村金沙考拉克
8.8

1583 评论
฿-1
卡塔塔尼度假村沙滩上的叶子
8.5

460 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU