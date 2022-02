Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与卡萨德拉弗洛拉酒店以优先方式,以及卡萨德拉弗洛拉酒店从你会直接收取货款。

Casa de La Flora Hotel酒店位于考拉克市的餐厅和海滩区,地理位置优越,是您在忙碌的日子里休息一下的最佳场所。令人兴奋的市中心距离酒店仅 5. 公里。兰皮瀑布、Armani Suits International、Mark One Tailor 也近在咫尺。 Casa de La Flora Hotel 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施,致力于确保您的住宿尽可能舒适。这家酒店提供众多现场设施,即使是最挑剔的客人也能满意。走进 36 间温馨的客房之一,享受各种便利设施,如液晶电视/等离子屏幕、互联网接入 - 无线、私人游泳池、互联网接入 - 无线(免费)、空调在一些房间。无论您是健身爱好者,还是在忙碌了一天后只是想放松一下,您都将享受到顶级的休闲设施,如热水浴缸、私人海滩、健身中心、桑拿浴室、室外游泳池。卡萨德拉弗洛拉酒店地理位置优越,配套设施齐全,在许多方面都堪称完美。

便利设施/功能 RESTAURANT - La Aranya Restaurant

SPA - Spa La Casa

POOL BAR

FITNESS

LIBRARY

IN-ROOM Services:

Villa host's service - available for guest who stay in Beachfront Pool Villa and Beachfront Suite Pool Villa

Complimentary mini-bar replenished daily

Wi-Fi internet access

A selection of pillows

King-size bed

Evening turndown service

Espresso machine

显示所有沙盒酒店 搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店