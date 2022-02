阿亚拉别墅酒店 - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与阿亚拉别墅酒店以优先方式,以及阿亚拉别墅酒店从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大值 2 Adults 海滩景别墅 28 m² ฿20,653 - 7 Day Sandbox ฿16,495 - 5 Day Test & Go ฿14,416 - 4 Day Test & Go ฿11,446 - 2 Day Test & Go ฿9,070 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 3 Adults 三人家庭别墅 32 m² ฿23,053 - 7 Day Sandbox ฿18,895 - 5 Day Test & Go ฿16,816 - 4 Day Test & Go ฿13,846 - 2 Day Test & Go ฿11,170 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 2 Adults 豪华房 33 m² ฿18,515 - 7 Day Sandbox ฿13,896 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿10,109 - 2 Day Test & Go ฿8,327 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 2 Adults 直通泳池的双人或双床间 33 m² ฿20,940 - 7 Day Sandbox ฿15,629 - 5 Day Test & Go ฿12,337 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿8,822 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款

游泳池 最大值 2 Adults 热带别墅 33 m² ฿19,575 - 7 Day Sandbox ฿15,725 - 5 Day Test & Go ฿13,800 - 4 Day Test & Go ฿11,050 - 2 Day Test & Go ฿8,850 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 3 Adults 豪华三人间 40 m² ฿20,627 - 7 Day Sandbox ฿17,163 - 5 Day Test & Go ฿15,430 - 4 Day Test & Go ฿12,655 - 2 Day Test & Go ฿10,675 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 3 Adults 家庭三人间 41 m² ฿22,538 - 7 Day Sandbox ฿18,528 - 5 Day Test & Go ฿16,522 - 4 Day Test & Go ฿13,657 - 2 Day Test & Go ฿11,365 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 2 Adults 家庭豪华间 41 m² ฿18,470 - 7 Day Sandbox ฿14,936 - 5 Day Test & Go ฿13,169 - 4 Day Test & Go ฿10,644 - 2 Day Test & Go ฿8,625 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 2 Adults 带泳池的家庭间 41 m² ฿20,896 - 7 Day Sandbox ฿16,668 - 5 Day Test & Go ฿14,555 - 4 Day Test & Go ฿11,535 - 2 Day Test & Go ฿9,120 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款

游泳池 最大值 4 Adults 度假屋 47 m² ฿37,280 - 7 Day Sandbox ฿29,657 - 5 Day Test & Go ฿25,846 - 4 Day Test & Go ฿20,401 - 2 Day Test & Go ฿16,045 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

连接房间

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

小额存款 最大值 4 Adults 复式套房 130 m² ฿37,814 - 7 Day Sandbox ฿30,039 - 5 Day Test & Go ฿26,151 - 4 Day Test & Go ฿20,597 - 2 Day Test & Go ฿16,154 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

咖啡机

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

小额存款

Ayara Villas Hotel酒店位于考拉克邦娘海滩,是游客的热门选择。酒店距离市中心不太远:仅 5 公里,通常需要大约 100 分钟才能到达机场。酒店位置便利,可轻松前往城市的必游景点。阿亚拉别墅酒店的一流设施和优质服务会让客人的入住变得更加愉快。 24 小时客房服务、所有客房内的免费 Wi-Fi、残障人士设施、公共区域的 Wi-Fi、停车场只是 Ayara Villas Hotel 与市内其他酒店不同的部分设施。酒店住宿经过精心布置,以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内,客人可以找到互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线(免费)、非吸烟客房、空调、办公桌。酒店提供私人海滩、室外游泳池、水疗中心、按摩、游泳池(儿童)等一流的休闲设施,让您度过真正难忘的时光。 Ayara Villas Hotel 是在考拉寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之所。

