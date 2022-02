Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem The Waters Khao Lak by Katathani Resort , und The Waters Khao Lak by Katathani Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das 2011 erbaute The Waters Khao Lak by Katathani Resort ist eine besondere Ergänzung zu Khao Lak und eine kluge Wahl für Reisende. Das aufregende Stadtzentrum ist nur 0,3 km entfernt. Nicht weniger außergewöhnlich ist der einfache Zugang des Hotels zu den unzähligen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie Armani Suits International, Lampi Waterfall, Mark One Tailor. Das The Waters Khao Lak by Katathani Resort hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Das Hotel bietet kostenloses WLAN in allen Zimmern, einen Taxiservice, eine 24-Stunden-Rezeption, eine Gepäckaufbewahrung und WLAN in den öffentlichen Bereichen, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Die Hotelunterkünfte wurden sorgfältig mit dem höchsten Maß an Komfort und Bequemlichkeit ausgestattet. Einige der Zimmer verfügen über Flachbild Fernseher, kabelloser Internetzugang, kabelloser Internetzugang (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage. Das Hotel bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten an, wie beispielsweise Fitnesscenter, Außenpool, Spa, Massage, Spielzimmer. Hervorragende Einrichtungen und eine exzellente Lage machen das The Waters Khao Lak by Katathani Resort zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Khao Lak zu genießen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels