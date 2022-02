Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Waters Khao Lak by Katathani Resort

The Waters Khao Lak by Katathani Resort, gebouwd in 2011, is een aanwinst voor Khao Lak en een slimme keuze voor reizigers. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 0,3 km afstand. Niet minder uitzonderlijk is een gemakkelijke toegang tot de talloze attracties en monumenten van de stad, zoals Armani Suits International, Lampi Waterfall, Mark One Tailor. The Waters Khao Lak by Katathani Resort biedt hotelgasten superieure service en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Het hotel biedt gratis wifi in alle kamers, taxiservice, 24-uursreceptie, bagageopslag, wifi in openbare ruimtes om gasten een maximaal comfort te garanderen. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, draadloos internet, draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning aanwezig. Het hotel biedt vele unieke recreatiemogelijkheden zoals fitnesscentrum, zwembad (buiten), bubbelbad, massage, speelruimte. Fantastische faciliteiten en een uitstekende locatie maken het The Waters Khao Lak by Katathani Resort de perfecte uitvalsbasis om van uw verblijf in Khao Lak te genieten.

