PHANG-NGA TEST & GO

卡塔塔尼度假村金沙考拉克 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.8
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更新于 February 8, 2022
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受到对大自然的热爱，卡塔塔尼度假村 (SHA Plus+) 的金沙考拉克酒店以其宁静、空间和风格的庆祝活动成为真正休息和终极度假体验的门户。坐落在邦通海滩美丽的金色沙滩上，您可以亲近湛蓝的海水、清新的微风和原始的大自然。该物业距离普吉岛国际机场约 60 分钟路程，距离热闹的考拉克市中心仅几步之遥，那里设有各种餐厅、酒吧和商店。度假村拥有精心打造和布置豪华的客房，其灵感来自大自然的节奏，并以微妙的浅色方案呈现。卡塔塔尼度假村 (SHA Plus+) 的 Sands Khao Lak 是享受特殊假期的理想海滩度假村。

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地址/地图

Petchkasem rd., Nang Tong Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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