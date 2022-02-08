PHANG-NGA TEST & GO

拉贝拉考拉克 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
9.2
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更新于 February 8, 2022
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拉维拉考拉克酒店建于 2017 年，是考拉克的特色住宿，也是旅行者的明智选择。酒店距离市中心仅 2 公里，地理位置优越，方便客人享受镇上的景点和活动。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 La Vela Khao Lak酒店竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。入住这家美妙的酒店时，客人可以享受所有客房的免费无线网络连接、24 小时保安、便利店、每日客房清洁服务、24 小时前台服务。 181 间客房分布在 4 层楼，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，如液晶电视/等离子电视、衣架、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品。酒店的健身中心、桑拿浴室、室外游泳池、水疗中心、按摩服务是忙碌一天后放松身心的理想场所。 La Vela Khao Lak 是在考拉寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。

便利设施/功能

  • SPA - Spa Qaqula
  • RESTAURANT - Spices Restaurant
  • CAFE & LIBRARY - Cotton Cafe & Library
  • BEACH CLUB - Kokulo Beach Club
  • KID'S CLUB - Petit Captain
  • BAR - Miner's Bar
  • SWIMMING POOL
  • FITNESS
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地址/地图

98/9 Moo 5, Khuk Khak, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82220

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