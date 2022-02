Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にウォーターズカオラックバイカタタニリゾート 直接連絡し、 ウォーターズカオラックバイカタタニリゾートが直接支払いを回収します。

2011年に建てられたウォーターズカオラックバイカタタニリゾートは、カオラックへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。市内中心部の興奮はわずか0.3キロの距離です。アルマーニスーツインターナショナル、ランピウォーターフォール、マークワンテーラーなど、市内の無数のアトラクションやランドマークにホテルが簡単にアクセスできることも例外ではありません。ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供するウォーターズカオラックバイカタタニリゾートは、お客様の滞在が可能な限り快適になるように努めています。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、タクシーサービス、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fiを提供しており、お客様に最高の快適さをお届けします。ホテルの宿泊施設は、最高の快適さと便利さを備えて慎重に任命されています。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス(無料)、禁煙ルーム、エアコンが備わっています。ホテルには、フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージ、ゲームルームなど、多くのユニークなレクリエーションの機会があります。素晴らしい施設と絶好のロケーションにより、ザウォーターズカオラックバイカタタニリゾートは、カオラックでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

