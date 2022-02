Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Les eaux Khao Lak par Katathani Resort de manière prioritaire

Construit en 2011, The Waters Khao Lak by Katathani Resort est un ajout distinct à Khao Lak et un choix intelligent pour les voyageurs. L'effervescence du centre-ville n'est qu'à 0,3 km. Non moins exceptionnelle est la facilité avec laquelle les clients de l'hôtel peuvent se rendre auprès de la myriade d'attractions et de sites que compte la ville, dont Armani Suits International, Lampi Waterfall, Mark One Tailor. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, The Waters Khao Lak by Katathani Resort s'engage à garantir que votre séjour soit aussi confortable que possible. L'hôtel propose WiFi gratuit dans toutes les chambres, service de taxi, réception 24h/24, stockage de bagages, WiFi dans les espaces communs afin d'assurer un confort optimal à ses clients. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Dans certaines chambres, les clients peuvent trouver télévision écran plat, accès internet - sans fil, accès internet - sans fil (gratuit), chambres non-fumeur, climatisation. L'hôtel offre de nombreuses possibilités de loisirs uniques telles qu'un centre de remise en forme, une piscine extérieure, un spa, des massages et une salle de jeux. De superbes installations et un excellent emplacement font du The Waters Khao Lak by Katathani Resort le point de départ idéal pour profiter de votre séjour à Khao Lak.

