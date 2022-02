Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ วอเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ วอเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เดอะ วอเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 0.3 กม. อีกทั้งยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมายของเมือง เช่น อาร์มานี สูท อินเตอร์เนชั่นแนล, น้ำตกลำปี, มาร์ค วัน เทเลอร์ ได้อย่างง่ายดาย เดอะ วอเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้จัดเตรียม ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ ทางโรงแรมเสนอกิจกรรมนันทนาการมากมาย เช่น ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา บริการนวด ห้องเล่นเกม สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ เดอะ วอเตอร์ เขาหลัก บาย กะตะธานี รีสอร์ท สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน เขาหลัก

