このリゾートは、ビーチサイドの楽しさとリラクゼーションの究極です。空港からわずか40分のリゾートは、ゴージャスなサムイ島の北西端にあります。ラマイとチャウエンの観光客に優しいビーチに簡単にアクセスでき、静かな日には、宿泊施設では人ごみを除いたすべてのアクティビティを楽しめます。この豪華なリゾートには、3つのレストラン、ビーチクラブ、2つのプール、テニスコート、スパがあります。これだけでは不十分な場合は、フィットネスセンター、スカッシュコート、スチームルームもあり、この地域で最高の場所を訪れるツアーを手配できます。ビジネスセンターと会議施設は、適切な仕事をするために静かな場所を必要としている旅行中の幹部にオプションを提供します。究極のビーチラグジュアリーと本当に楽しい休日のために、MAIサムイビーチリゾート&スパは間違いなく素晴らしい選択です。

