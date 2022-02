Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem MAI Samui Beach Resort & Spa , und MAI Samui Beach Resort & Spa wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Non-refundable, but flexible to change travel date before arrvial at least 3 days

Dieses Resort ist das Nonplusultra an Strandspaß und Entspannung. Nur 40 Minuten vom Flughafen entfernt liegt das Resort an der nordwestlichen Spitze der wunderschönen Insel Samui. Die touristenfreundlichen Strände von Lamai und Chaweng sind leicht zu erreichen und für einen ruhigeren Tag bietet das Anwesen alle Aktivitäten ohne die Menschenmassen. Dieses luxuriöse Resort umfasst drei Restaurants, einen Strandclub, zwei Pools, Tennisplätze und ein Spa. Wenn dies nicht genug ist, gibt es auch ein Fitnesscenter, Squashplätze, ein Dampfbad und Touren zu einigen der besten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung können arrangiert werden. Ein Business Center und Tagungseinrichtungen bieten Optionen für Geschäftsreisende, die einen ruhigen Ort brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen. Für ultimativen Strandluxus und einen wirklich angenehmen Urlaub ist das MAI Samui Beach Resort & Spa definitiv eine gute Wahl.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich MAI Samui Beach Resort & Spa , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR MAI Samui Beach Resort & Spa SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.

Hotel Offer Brochure