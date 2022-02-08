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Этот курорт идеально подходит для пляжного отдыха и развлечений. Курорт находится всего в 40 минутах езды от аэропорта на северо-западной оконечности великолепного острова Самуи. До туристических пляжей Ламай и Чавенг можно легко добраться, а для более спокойного дня в отеле есть все, что нужно для отдыха, без толпы. Этот роскошный курорт включает в себя три ресторана, пляжный клуб, два бассейна, теннисные корты и спа. Если этого недостаточно, есть также фитнес-центр, корты для сквоша, парная и могут быть организованы туры, чтобы посетить одни из лучших мест в этом районе. Бизнес-центр и конференц-залы предоставляют возможности для путешествующих руководителей, которым нужно тихое место, чтобы поработать должным образом. MAI Samui Beach Resort & Spa определенно является отличным выбором для идеальной пляжной роскоши и по-настоящему приятного отдыха.