SAMUI TEST & GO

МАИ Самуи Бич Резорт и Спа - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.4
оценка с
440
Обновление February 8, 2022
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 0
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 1
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 2
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 3
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 4
MAI Samui Beach Resort & Spa - Image 5
+39 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
฿3,000 ДЕПОЗИТ
REFUND POLICY

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с МАИ Самуи Бич Резорт и Спа в приоритетном порядке, и МАИ Самуи Бич Резорт и Спа будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

Non-refundable, but flexible to change travel date before arrvial at least 3 days

Этот курорт идеально подходит для пляжного отдыха и развлечений. Курорт находится всего в 40 минутах езды от аэропорта на северо-западной оконечности великолепного острова Самуи. До туристических пляжей Ламай и Чавенг можно легко добраться, а для более спокойного дня в отеле есть все, что нужно для отдыха, без толпы. Этот роскошный курорт включает в себя три ресторана, пляжный клуб, два бассейна, теннисные корты и спа. Если этого недостаточно, есть также фитнес-центр, корты для сквоша, парная и могут быть организованы туры, чтобы посетить одни из лучших мест в этом районе. Бизнес-центр и конференц-залы предоставляют возможности для путешествующих руководителей, которым нужно тихое место, чтобы поработать должным образом. MAI Samui Beach Resort & Spa определенно является отличным выбором для идеальной пляжной роскоши и по-настоящему приятного отдыха.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в МАИ Самуи Бич Резорт и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ МАИ Самуи Бич Резорт и Спа
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

2/6 Moo 5, Laem Yai Beach, Angthong, Bang Por, Koh Samui, Thailand, 84140

Отели-партнеры

Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1
Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Никки Бич Резорт и Спа
8.5
рейтинг с
422 отзывы
Из ฿-1
Сантибури Ко Самуи
9.1
рейтинг с
138 отзывы
Из ฿-1
Khwan Beach Resort
8.7
рейтинг с
246 отзывы
Из ฿-1
Mantra Samui Resort 4 звезд
8.6
рейтинг с
1513 отзывы
Из ฿-1
Карма Резорт
9
рейтинг с
258 отзывы
Из ฿-1
Бо Пхут Резорт и Спа
9.2
рейтинг с
326 отзывы
Из ฿-1
Курортный отель Anantara Bophut Koh Samui
8.5
рейтинг с
407 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU