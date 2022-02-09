PHANG-NGA TEST & GO

坎塔利海滩别墅及套房 - 考拉 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.6
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更新于 February 9, 2022
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Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 位于考拉（Khao Lak），交通便利，是探索这座充满活力的城市的理想下榻之地。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。对于那些想要冒险的人来说，Bangsak 海滩、Koh Phrathong 和 Lampi 瀑布只是游客可以使用的一些景点。 Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 为您提供定义开普敦和坎塔利酒店体验的一流酒店服务和设施。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到遮光窗帘、咖啡/茶壶、互联网接入、液晶/等离子屏幕电视和书桌。酒店提供一流的休闲设施，如室外游泳池、花园、健身中心、水上运动和私人海滩，让您度过真正难忘的时光。在 Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 享受无与伦比的服务和真正享有盛誉的地址。

便利设施/功能

  • Kantary Beach Hotel Features :
  • Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers
  • Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave
  • Prime beachfront
  • Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground
  • Water sports facilities include: paddle board and kayaking
  • Mini-mart
  • Full Covid-19 protection measures in place
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地址/地图

64,65,72 Moo 2, Kukkak, Takuapa, Pakarang, Khao Lak, Thailand, 82190

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