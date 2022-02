Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 位于考拉(Khao Lak),交通便利,是探索这座充满活力的城市的理想下榻之地。从这里,客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。对于那些想要冒险的人来说,Bangsak 海滩、Koh Phrathong 和 Lampi 瀑布只是游客可以使用的一些景点。 Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 为您提供定义开普敦和坎塔利酒店体验的一流酒店服务和设施。这家酒店提供众多现场设施,即使是最挑剔的客人也能满意。酒店住宿经过精心布置,以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内,客人可以找到遮光窗帘、咖啡/茶壶、互联网接入、液晶/等离子屏幕电视和书桌。酒店提供一流的休闲设施,如室外游泳池、花园、健身中心、水上运动和私人海滩,让您度过真正难忘的时光。在 Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) 享受无与伦比的服务和真正享有盛誉的地址。

便利设施/功能 Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

