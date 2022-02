Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Gunstig gelegen in Khao Lak, is Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Als u er op uit wilt, zijn Bangsak-strand, Koh Phrathong en Lampi-waterval slechts enkele van de attracties die beschikbaar zijn voor bezoekers. Eersteklas hoteldiensten en faciliteiten die de ervaring van Kaap en Kantary Hotels bepalen, wachten op u in Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+). Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele kamers zijn verduisterende gordijnen, een koffiezetapparaat/waterkoker, internettoegang, een lcd-/plasmatelevisie en een bureau aanwezig. Het hotel biedt prachtige recreatieve voorzieningen zoals een buitenzwembad, een tuin, een fitnesscentrum, watersporten en een privéstrand om uw verblijf echt onvergetelijk te maken. Geniet van ongeëvenaarde diensten en een echt prestigieus adres in de Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+).

Voorzieningen / functies Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

