แคนทารี บีช วิลล่า แอนด์ สวีท เขาหลัก (SHA Plus+) เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนเขาหลัก จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย หาดบางสัก, เกาะพระทอง และ น้ำตกลำปี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจะได้สัมผัส บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรมชั้นนำที่กำหนดประสบการณ์โรงแรม Cape และ Kantary Hotels รอคุณอยู่ที่ Kantary Beach Villas & Suite - เขาหลัก (SHA Plus+) โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักบางห้องมีผ้าม่านปิดทึบ เครื่องชงกาแฟ/ชา อินเทอร์เน็ต ทีวีจอแอลซีดี/พลาสม่า และโต๊ะทำงาน โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม ฟิตเนส กีฬาทางน้ำ และชายหาดส่วนตัว เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะของแคนทารี บีช วิลล่า แอนด์ สวีท เขาหลัก (SHA Plus+)

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

