Das günstig in Khao Lak gelegene Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Wer gerne Ausflüge unternimmt, für den sind Bangsak Beach, Koh Phrathong und Lampi-Wasserfall nur einige der vielen Attraktionen, die man besuchen kann. Im Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) erwarten Sie erstklassige Hotelservices und -einrichtungen, die das Erlebnis von Cape und Kantary Hotels ausmachen. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Die Hotelunterkünfte wurden sorgfältig mit dem höchsten Maß an Komfort und Bequemlichkeit ausgestattet. In einigen Zimmern finden die Gäste Verdunkelungsvorhänge, einen Kaffee-/Teekocher, Internetzugang, einen LCD-/Plasma-TV und einen Schreibtisch. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Außenpool, Garten, Fitnesscenter, Wassersport und Privatstrand, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Genießen Sie unvergleichlichen Service und eine wirklich prestigeträchtige Adresse im Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+).

Ausstattung / Ausstattung Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

