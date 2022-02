Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にカンタリービーチヴィラズ&スイーツ-カオラック 直接連絡し、 カンタリービーチヴィラズ&スイーツ-カオラックが直接支払いを回収します。

カンタリービーチヴィラズ&スイートは、カオラックの便利な場所にあります。カオラック(SHA Plus +)は、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。冒険したい人のために、バンサックビーチ、プラトン島、ランピ滝は訪問者が利用できるアトラクションのほんの一部です。ケープアンドカンタリーホテルの体験を定義する一流のホテルサービスと施設が、カンタリービーチヴィラズ&スイート-カオラック(SHAプラス+)であなたを待っています。このホテルには、最も目の肥えたゲストでも満足できる数多くの施設があります。ホテルの宿泊施設は、最高の快適さと便利さを備えて慎重に任命されています。一部の客室には、遮光カーテン、コーヒー/ティーメーカー、インターネットアクセス、液晶/プラズマスクリーンテレビ、デスクが備わっています。ホテルには、屋外プール、庭園、フィットネスセンター、ウォータースポーツ、プライベートビーチなどの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。カンタリービーチヴィラズ&スイート-カオラック(SHAプラス+)で比類のないサービスと真に一流の住所をお楽しみください。

アメニティ/機能 Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索