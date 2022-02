Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Idéalement situé à Khao Lak, le Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+) est une base idéale pour explorer cette ville animée. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Pour ceux d'entre vous qui veulent s'aventurer, Bangsak Beach, Koh Phrathong et Lampi Waterfall ne sont que quelques-unes des attractions offertes aux visiteurs. Des services hôteliers et des installations de premier ordre qui définissent l'expérience Cape and Kantary Hotels vous attendent au Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+). Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Certaines chambres sont dotées de rideaux occultants, d'une cafetière/théière, d'un accès Internet, d'une télévision à écran LCD/plasma et d'un bureau. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles qu'une piscine extérieure, un jardin, un centre de fitness, des sports nautiques et une plage privée pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Profitez de services inégalés et d'une adresse vraiment prestigieuse au Kantary Beach Villas & Suite - Khao Lak (SHA Plus+).

Commodités / caractéristiques Kantary Beach Hotel Features :

Spacious Suites and Villa (58-60 sq.m.) with spacious private balconies with sun loungers

Kitchenette with crockery and glassware, cutlery and microwave

Prime beachfront

Recreation facilities: 2 Swimming Pools; Fitness Centre; Children's room and playground

Water sports facilities include: paddle board and kayaking

Mini-mart

Full Covid-19 protection measures in place

