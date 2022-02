伙伴医院 Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与普吉岛安纳塔拉套房别墅以优先方式,以及普吉岛安纳塔拉套房别墅从你会直接收取货款。

Anantara Phuket Suites & Villas is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

在您抵达泰国时享受无与伦比的隐私和世界一流的医疗保健,享受我们豪华的 14 天隔离套餐。在普吉岛北部的热带花园中安全而宁静,提供宽敞舒适的住宿、经过全面消毒的机场接送服务、全食宿餐饮、健康检查等。 我们所有的替代隔离 (AQ) 套餐都是与普吉岛曼谷医院合作开发的,将每次隔离住宿转变为奢华的健康体验。无论您是泰国公民、国际旅行者,还是返回家人身边的外籍人士,我们的全包、政府批准的套餐都可确保安全舒适的住宿。 入住豪华舒适的避风港,度过您的隔离期。我们所有宽敞的套房和别墅均设有可欣赏花园美景的私人阳台或带您自己游泳池的私人庭院。隔离套餐还包括免费 WiFi,因此您可以在入住期间与亲人和同事保持联系。

便利设施/功能 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor

Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release

Accommodation in private pool villa

全膳服务,包括早餐,午餐和晚餐

免费高速上网

指定区域进行定期筛选测试

每日两次温度检查

护理服务

分数 4.9 /5 优秀的 基于 2 评论 评分 2 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 普吉岛安纳塔拉套房别墅的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 普吉岛安纳塔拉套房别墅 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇫🇷 Manzari Didier 到达 04/07/2021 5.0 Two Bedroom Pool Villa 正数 所有员工的友善、反应迅速和效率 负面的 没有什么是完美的 我们有一座漂亮舒适的别墅,有 2 间卧室、1 个大游泳池和 1 个花园:四十多岁的时候非常愉快!食物很棒,有很多不同国籍的菜肴可供选择......非常感谢这个出色的团队''完美地占据了顾客 🇦🇺 James Fox 到达 06/07/2021 4.8 One Bedroom Pool Villa 正数 优秀且高度专业的订房团队

食物菜单丰富,有很多选择

每顿饭都很热,食物新鲜可口

认真对待 ASQ 预防措施:每次都按时遵守所有日常工作

使用 WhatsApp 或 Line 与度假村服务进行通信绝对是首选。

护士和度假村服务友好开朗,非常乐于助人

住宿:如果您想在隔离区放松或工作,这是我所做的理想选择。拥有小型私人花园和游泳池,让您有一些自由感

很棒的浴室和淋浴间,一个人的耻辱!

还有洗衣机和烘干机,这对我来说是一个加分项。 负面的 真的没有。不要让门在黄昏或黎明时敞开,否则蚊子是个问题。 总而言之,就像隔离一样好。这对我来说是最后一刻的选择,因为我在普吉沙盒的最后一刻被拒绝了。真的不觉得我因为没有成为沙盒的一部分而错过了太多。 ( 我住在泰国)。如果您负担得起,请在此处进行隔离。虽然贵,但性价比还是不错的。轻松愉快的14天。