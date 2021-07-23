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在您抵达泰国时享受无与伦比的隐私和世界一流的医疗保健，享受我们豪华的 14 天隔离套餐。在普吉岛北部的热带花园中安全而宁静，提供宽敞舒适的住宿、经过全面消毒的机场接送服务、全食宿餐饮、健康检查等。

我们所有的替代隔离 (AQ) 套餐都是与普吉岛曼谷医院合作开发的，将每次隔离住宿转变为奢华的健康体验。无论您是泰国公民、国际旅行者，还是返回家人身边的外籍人士，我们的全包、政府批准的套餐都可确保安全舒适的住宿。

入住豪华舒适的避风港，度过您的隔离期。我们所有宽敞的套房和别墅均设有可欣赏花园美景的私人阳台或带您自己游泳池的私人庭院。隔离套餐还包括免费 WiFi，因此您可以在入住期间与亲人和同事保持联系。