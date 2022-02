Partner Ziekenhuis Bangkok Hospital Phuket

Anantara Phuket Suites & Villas is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Geniet bij aankomst in Thailand van ongeëvenaarde privacy en gezondheidszorg van wereldklasse met onze luxe 14-daagse quarantainepakketten. Aanraken van veiligheid en sereniteit te midden van tropische tuinen in het noorden van Phuket met ruime, comfortabele accommodatie, volledig gezuiverde luchthaventransfer, volpension diners, gezondheidsscreening en meer. Al onze Alternative Quarantine (AQ)-pakketten zijn ontwikkeld in samenwerking met Bangkok Hospital Phuket, waardoor elk quarantaineverblijf wordt omgevormd tot een luxe wellness-ervaring. Of u nu een Thais staatsburger, een internationale reiziger of een expat bent die terugkeert naar uw gezin, onze all-inclusive, door de overheid goedgekeurde pakketten zorgen voor een veilig en comfortabel verblijf. Neem plaats in een luxe oase van comfort voor uw quarantaineverblijf. Al onze ruime suites en villa's hebben een eigen balkon met uitzicht op de tuin of een eigen binnenplaats met uw eigen zwembad. Quarantainepakketten bevatten ook gratis wifi, zodat u tijdens uw verblijf in contact kunt blijven met dierbaren en collega's.

Voorzieningen / functies 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor

Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release

Accommodation in private pool villa

Volpension maaltijden inclusief ontbijt, lunch en diner

Gratis snel internet

Aangewezen gebied voor periodieke screeningstests

Tweemaal daagse temperatuurcontrole

Verpleegkundige dienst

