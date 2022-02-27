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如果您正在寻找一家交通便捷的酒店，位于普吉岛最长的海滩迈考海滩的中心，那么普吉岛迈考Splash Beach Resort就是您的理想之选。该度假胜地位于岛屿的西北海岸，是Sirinart国家公园的一部分。
作为普吉岛唯一的迈考海滩综合度假胜地，它拥有岛上最大的单一结构会议中心，并在度假胜地内设有飞溅丛林水上乐园。度假村的客人可以享受特权并可以直接进入水上乐园，在那里可以享受刺激的游乐设施，例如回旋镖，可以从垂直的墙壁上自由滑倒。一个六层的波浪池，以及一个为年幼的孩子而设的水上游戏池。对于那些不喜欢刺激肾上腺素的人，可以选择放松并漂浮在335米长的懒惰河中。水上乐园还设有可直达海滩的沙滩游泳池。有8间餐厅和酒吧，供应正宗的泰国美食，全日餐厅提供国际美食，而度假村则提供饮料和小吃。要进入水上乐园，可能需要支付额外费用。
该物业被47英亩的园景花园环绕，拥有615间客房，套房，公寓，顶层公寓和泳池别墅，提供多种住宿选择。度假村为所有人提供实用，实用和舒适的住宿。该度假胜地可满足来自多代团体，家庭，年轻夫妇的所有人的需求，并且设施齐全，可举办目的地婚礼和MICE团体。普吉岛迈考飞溅海滩度假酒店地理位置优越，能为客人提供一流的设施。