Anantara Phuket Suites & Villas is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



豪華な14日間の検疫パッケージで、タイ到着時に比類のないプライバシーと世界クラスのヘルスケアをお楽しみください。広々とした快適な宿泊施設、完全に消毒された空港送迎、フルボードダイニング、健康診断などを備えたプーケット北部のトロピカルガーデンに囲まれた安全と静けさに触れてください。 すべての代替検疫(AQ)パッケージは、バンコクホスピタルプーケットと提携して開発されており、すべての検疫滞在を贅沢なウェルネス体験に変えます。タイ国民、海外旅行者、または家族に帰国する駐在員のいずれであっても、政府が承認した包括的なパッケージにより、安全で快適な滞在が保証されます。 検疫滞在のための快適な贅沢な天国に落ち着きましょう。すべての広々としたスイートとヴィラには、庭園の景色を望む専用バルコニーまたは専用プール付きの中庭があります。検疫パッケージには無料のWiFiも含まれているため、滞在中、大切な人や同僚とのつながりを保つことができます。

アメニティ/機能 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor

Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release

Accommodation in private pool villa

朝食、昼食、夕食を含むフルボードの食事

無料の高速インターネット

定期的なスクリーニング検査の指定区域

1日2回の温度チェック

介護サービス

スコア 4.9 /5 優れた に基づく 2 レビュー 評価 2 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい アナンタラプーケットスイーツ&ヴィラズゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アナンタラプーケットスイーツ&ヴィラズ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇫🇷 Manzari Didier に到着しました 04/07/2021 5.0 Two Bedroom Pool Villa ポジティブ すべてのスタッフの優しさ、応答性、効率性 ネガ すべてが完璧なものはありません ベッドルーム2室、大きなプール1つ、庭1つを備えた美しく快適なヴィラがありました。40代のときはとても快適です。食べ物は素晴らしいですさまざまな国籍の料理の幅広い選択肢があります...この素晴らしいチームに非常に感謝しています ''は完全に顧客を占めています 🇦🇺 James Fox に到着しました 06/07/2021 4.8 One Bedroom Pool Villa ポジティブ 優秀で専門性の高い予約チーム

フードメニューは豊富でオプションも豊富

食べ物は毎食熱く到着し、新鮮で美味しかった

ASQの予防措置は真剣に受け止められました:すべての日課は毎回時間通りに観察されました

リゾートサービスとの通信にWhatsAppまたはLineを使用することは絶対に最高でした。

看護師とリゾートサービスはフレンドリーで陽気で非常に役に立ちます

収容:私が行った検疫でリラックスしたり、仕事をしたい場合に最適です。小さなプライベートガーデンとプールがあることで、ある程度の自由感が得られました

素晴らしいバスルームとシャワー、一人でいるのは残念です!

洗濯機と乾燥機もあり、私にとってはプラスです。 ネガ 本当にありません。夕暮れや夜明けにドアを開けたままにしないでください。蚊が問題になります。 全体として、検疫が可能な限り良好です。プーケットサンドボックスの土壇場で拒否されたので、これは私にとって土壇場のオプションでした。サンドボックスに参加していないことで、私が多くを逃したとは本当に感じないでください。 (私はタイに住んでいます)。余裕があれば、ここで検疫を行ってください。高価ですが、それでもお金に見合う価値があります。簡単で楽しい14日間。