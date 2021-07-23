Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Анантара Пхукет Сьюты и Виллы в приоритетном порядке, и Анантара Пхукет Сьюты и Виллы будет получать оплату напрямую от вас.

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Наслаждайтесь непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по прибытии в Таиланд с нашими роскошными 14-дневными карантинными пакетами. Прикоснитесь к безопасности и безмятежности среди тропических садов на севере Пхукета с просторными комфортабельными номерами, полностью продезинфицированным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим.

Все наши пакеты альтернативного карантина (AQ) были разработаны в партнерстве с Bangkok Hospital Phuket, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошный оздоровительный отдых. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или иностранцем, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты гарантируют безопасное и комфортное пребывание.

Остановитесь в роскошной комфортабельной гавани для карантинного пребывания. Все наши просторные люксы и виллы имеют отдельный балкон с видом на сад или частный двор с собственным бассейном. Карантинные пакеты также включают бесплатный Wi-Fi, чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и коллегами на протяжении всего пребывания.