PHUKET TEST & GO

Анантара Пхукет Сьюты и Виллы - AQ / ASQ

Phuket
9.1
оценка с
7
Обновление February 12, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ
2 ОТЗЫВЫ
Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Анантара Пхукет Сьюты и Виллы в приоритетном порядке, и Анантара Пхукет Сьюты и Виллы будет получать оплату напрямую от вас.

Anantara Phuket Suites & Villas is no longer operating as an ASLQ.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

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Наслаждайтесь непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по прибытии в Таиланд с нашими роскошными 14-дневными карантинными пакетами. Прикоснитесь к безопасности и безмятежности среди тропических садов на севере Пхукета с просторными комфортабельными номерами, полностью продезинфицированным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим.

Все наши пакеты альтернативного карантина (AQ) были разработаны в партнерстве с Bangkok Hospital Phuket, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошный оздоровительный отдых. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или иностранцем, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты гарантируют безопасное и комфортное пребывание.

Остановитесь в роскошной комфортабельной гавани для карантинного пребывания. Все наши просторные люксы и виллы имеют отдельный балкон с видом на сад или частный двор с собственным бассейном. Карантинные пакеты также включают бесплатный Wi-Fi, чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и коллегами на протяжении всего пребывания.

Удобства / Особенности

  • 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor
  • Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release
  • Accommodation in private pool villa
  • Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.
  • Бесплатный высокоскоростной интернет
  • Специальная зона для периодических скрининговых тестов
  • Проверка температуры дважды в день
  • Служба медсестер
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Счет
4.9/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
2
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Анантара Пхукет Сьюты и Виллы , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇫🇷Manzari Didier

Проверено на 23/07/2021
Прибыл 04/07/2021
5.0 Two Bedroom Pool Villa
Положительные     
  • доброта, отзывчивость и оперативность всех сотрудников
Отрицательные
  • Ничего не все идеально

у нас была красивая комфортабельная вилла с 2 спальнями, 1 большим бассейном и 1 садом: очень приятно, когда вам за сорок! еда отличная, с большим выбором блюд разных национальностей ... огромное спасибо этому замечательному коллективу ''.

🇦🇺James Fox

Проверено на 19/07/2021
Прибыл 06/07/2021
4.8 One Bedroom Pool Villa
Положительные     
  • Отличная и высокопрофессиональная команда по бронированию
  • Меню еды обширное с множеством вариантов.
  • Еда приносила горячую каждый прием пищи, была свежей и вкусной
  • Меры предосторожности ASQ были приняты всерьез: все ежедневные распорядки соблюдались каждый раз вовремя
  • Использование WhatsApp или Line для связи с курортными службами было абсолютным лидером.
  • Медсестры и курортные услуги дружелюбные, веселые и очень услужливые
  • Размещение: идеально, если вы хотите отдохнуть или поработать из карантина, что я и сделал. Небольшой частный сад и бассейн давали ощущение свободы.
  • Отличная ванная и душ, стыдно быть одному!
  • Также есть стиральная машина и сушилка, что для меня является плюсом.
Отрицательные
  • На самом деле нет. Не оставляйте двери открытыми в сумерках или рассвете, или комары - проблема.

В общем, карантин на высоте. Для меня это был вариант в последнюю минуту, так как в последний момент мне отказали в песочнице на Пхукете. На самом деле не думаю, что я многое упустил из-за того, что не участвовал в песочнице. ( Я живу Тайланде). Если можете себе это позволить, проведите здесь карантин. Хотя это дорого, но все же стоит своих денег. Легких и приятных 14 дней.

Адрес / Карта

887 Moo 3, Mai Khao, 83110 Mai Khao Beach, Thailand

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