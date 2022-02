Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Наслаждайтесь непревзойденной конфиденциальностью и медицинским обслуживанием мирового класса по прибытии в Таиланд с нашими роскошными 14-дневными карантинными пакетами. Прикоснитесь к безопасности и безмятежности среди тропических садов на севере Пхукета с просторными комфортабельными номерами, полностью продезинфицированным трансфером из аэропорта, полным пансионом, осмотром здоровья и многим другим. Все наши пакеты альтернативного карантина (AQ) были разработаны в партнерстве с Bangkok Hospital Phuket, что превращает каждое пребывание в карантине в роскошный оздоровительный отдых. Независимо от того, являетесь ли вы гражданином Таиланда, международным путешественником или иностранцем, возвращающимся в свою семью, наши комплексные, одобренные правительством пакеты гарантируют безопасное и комфортное пребывание. Остановитесь в роскошной комфортабельной гавани для карантинного пребывания. Все наши просторные люксы и виллы имеют отдельный балкон с видом на сад или частный двор с собственным бассейном. Карантинные пакеты также включают бесплатный Wi-Fi, чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и коллегами на протяжении всего пребывания.

Удобства / Особенности 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor

Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release

Accommodation in private pool villa

Полный пансион, включая завтрак, обед и ужин.

Бесплатный высокоскоростной интернет

Специальная зона для периодических скрининговых тестов

Проверка температуры дважды в день

Служба медсестер

