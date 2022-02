Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Anantara Phuket Suiten & Villen , und Anantara Phuket Suiten & Villen wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Anantara Phuket Suites & Villas is no longer operating as an ASLQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Genießen Sie bei Ihrer Ankunft in Thailand unvergleichliche Privatsphäre und erstklassige Gesundheitsversorgung mit unseren luxuriösen 14-tägigen Quarantänepaketen. Erleben Sie Sicherheit und Gelassenheit inmitten tropischer Gärten im Norden von Phuket mit geräumigen, komfortablen Unterkünften, vollständig desinfizierten Flughafentransfers, Vollpension, Gesundheitsuntersuchungen und mehr. Alle unsere Alternative Quarantine (AQ)-Pakete wurden in Zusammenarbeit mit dem Bangkok Hospital Phuket entwickelt und verwandeln jeden Quarantäne-Aufenthalt in ein luxuriöses Wellness-Erlebnis. Egal, ob Sie ein thailändischer Staatsbürger, ein internationaler Reisender oder ein Expatriate sind, der zu Ihrer Familie zurückkehrt, unsere All-Inclusive-Pakete mit staatlicher Genehmigung sorgen für einen sicheren und komfortablen Aufenthalt. Machen Sie es sich für Ihren Quarantäne-Aufenthalt in einer luxuriösen Oase des Komforts bequem. Alle unsere geräumigen Suiten und Villen verfügen über einen privaten Balkon mit Gartenblick oder einen privaten Innenhof mit eigenem Pool. Quarantänepakete beinhalten auch kostenloses WLAN, sodass Sie während Ihres Aufenthalts mit Ihren Lieben und Kollegen in Verbindung bleiben können.

Ausstattung / Ausstattung 2 times Covid-19 screening tests were conducted on property by Doctor

Certificate report on status of each patient under observation Official Covid-19 free certificate prior to the patient's release

Accommodation in private pool villa

Vollpension inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenloses Highspeed-Internet

Ausgewiesener Bereich für regelmäßige Screening-Tests

Zweimal tägliche Temperaturprüfung

Pflegedienst

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels