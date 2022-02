Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เพลิดเพลินกับการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus โดย The ในหาน ภูเก็ต ในหาน ภูเก็ต ในเครือ Leading Hotels of the World ตั้งอยู่ริมชายหาดและมอบคำสุดท้ายในความหรูหราของวิวทะเล พักผ่อนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวพร้อมวิวทะเลหรือวิวเกาะที่สวยงาม ทีมงานเจ้าของที่พักที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเราให้การต้อนรับที่ไม่เหมือนใครและกระตุ้นให้แขกเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่น่าจดจำท่ามกลางภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของยอดเขา ป่าไม้เขียวขจี สวนเขียวชอุ่ม และหาดทราย ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าครามที่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึกหรือล่องเรือ ในหานไม่ทิ้งก้อนหินในการแสวงหาประสบการณ์วันหยุดที่น่าจดจำ ในหานได้รับการจัดอันดับ #23 รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก และ # 2 รีสอร์ทในประเทศไทย จากรางวัล Readers' Choice ประจำปี 2020 โดย Conde Nast Traveller

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

