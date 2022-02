บาบิลอน พูล วิลล่า - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults ห้องสตูดิโอ ดีลักซ์ 27 m² ฿12,650 - 7 Day Sandbox ฿10,600 - 5 Day Test & Go ฿7,500 - 4 Day Test & Go ฿7,500 - 2 Day Test & Go ฿4,350 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults สตูดิโอ ดีลักซ์ วิวสวน 27 m² ฿14,410 - 7 Day Sandbox ฿11,900 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 4 Day Test & Go ฿8,000 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults อพาร์ตเมนต์เตียงเดี่ยว 35 m² ฿15,800 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults อพาร์ตเมนต์ดีลักซ์เตียงเดี่ยว 40 m² ฿17,000 - 7 Day Sandbox ฿13,700 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults อพาร์ตเมนต์ 2 ห้องนอน วิวสระน้ำ 80 m² ฿19,500 - 7 Day Sandbox ฿15,300 - 5 Day Test & Go ฿11,300 - 4 Day Test & Go ฿9,400 - 2 Day Test & Go ฿5,300 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults อพาร์ตเมนต์ 2 ห้องนอน เข้าใช้สระว่ายน้ำได้ 80 m² ฿23,000 - 7 Day Sandbox ฿17,800 - 5 Day Test & Go ฿13,200 - 4 Day Test & Go ฿10,400 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

บาบิลอน พูล วิลล่า ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 45 นาที และจากตัวเมืองภูเก็ต 30 นาที ให้บริการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเงียบสงบหลังผืนน้ำบริสุทธิ์ของหาดในหานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ของหาดในหาน เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวยิปซีทะเลที่มีตลาดปลาเล็กๆ เช่าเรือหางยาวเพื่อเที่ยวชมเกาะ ทอดยาวในร้านอาหารริมชายหาดสักแห่ง หรือเพียงแค่ค้างคืนในผับและไนท์คลับที่มีอยู่มากมาย นี่เป็นเพียงกิจกรรมยามว่างบางส่วนที่สามารถเพลิดเพลินได้ที่นี่ อพาร์ตเมนต์มีทั้งหมด 15 ห้อง แต่ละห้องตกแต่งครบครันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบบริการตนเองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ที่ Babylon Pool Villas ทุกรีสอร์ทหันหน้าเข้าหาสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาด 7/12 mt พร้อมพื้นที่ตื้นสำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่ใช่นักว่ายน้ำ พื้นที่สปาและน้ำตกเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของสระว่ายน้ำของเราเพื่อความสะดวกสบายและผ่อนคลายของคุณ หลังจากการบำบัดในสระว่ายน้ำและซาวน่าแล้ว คุณสามารถนอนในที่ร่มหรืออาบแดดบนลานอาบแดดที่มีเตียงอาบแดดและร่มกันแดด ในเวลากลางคืน ไฟใต้น้ำและไฟสวนสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับประทานอาหารกลางแจ้งหรือดื่มในลานเฉลียงส่วนตัวหรือระเบียง หรือสำหรับบาร์บีคิวที่ดีในสวน เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายกับคู่รัก ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ 7/12 mt overflow swimming pool with a shallow area for children or non swimmers, jet spa area and waterfall;

communal tropical garden;

communal barbecue area;

parking area;

washing and dryer machines coin operated;

fully walled resort with CCTV camera system in the communal area;

reception opening hours from 09.00 till 18.00 every day;

free high speed WiFi in all the resort;

sliding mosquito nets doors and ceiling fans available in all the apartments.

