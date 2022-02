Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットのザナイハーンが提供するSHAプラス認定ホテルでの滞在をお楽しみください。 リーディングホテルズオブザワールドのメンバーであるナイハーン、プーケットはビーチフロントに位置し、オーシャンビューの贅沢の最後の言葉を提供します。素晴らしい海または島の景色を見下ろすあなた自身のプライベートサンクチュアリに落ち着いてください。温かくフレンドリーなホストチームがユニークな歓迎を提供し、水泳、シュノーケリングに最適なターコイズブルーの海に囲まれた、山頂、緑の森、緑豊かな庭園、砂浜の手付かずの自然の風景に囲まれた思い出に残る滞在をお楽しみください。スキューバダイビングまたはセーリング。ナイハーンは、忘れられない休暇の経験を提供するというその探求において、何の石も残していません。 ナイハーンは、コンデナストトラベラーによる2020年リーダーズチョイスアワードで、世界で23位、タイで2位のリゾートに選ばれました。

アメニティ/機能 Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

スコア 4.5 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ナイハーンゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ナイハーン すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇫🇷 Blancho に到着しました 16/10/2021 4.5 Deluxe Ocean View Room ポジティブ Hôtel with excellent position close to the sea and beach

Excellent Space distribution between rooms, bar, pool, dining room and spa Excellent hôtel where you can spend one week without getting bored. Good location in south phuket close to nai harn beach