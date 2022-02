Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ พีซ บลู ในหาน เนเชอริสต์ รีสอร์ท ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ พีซ บลู ในหาน เนเชอริสต์ รีสอร์ท ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

พีซ บลู เนเชอริสต์ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในในหาน ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน 30 กม. ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย พีซ บลู เนเชอริสต์ รีสอร์ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการ ซึ่งรวมถึง ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด ได้รับการออกแบบเพื่อการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้พีซ บลู เนเชอริสต์ รีสอร์ท เป็นดั่งบ้านหลังที่สองของคุณ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Personal Touch and Home away from Home

