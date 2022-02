Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in einem SHA Plus-zertifizierten Hotel von The Nai Harn, Phuket. Das Nai Harn, Phuket, ein Mitglied der Leading Hotels of the World, liegt direkt am Strand und bietet das letzte Wort in Sachen Luxus mit Meerblick. Machen Sie es sich in Ihrem eigenen privaten Refugium mit herrlichem Blick auf das Meer oder die Insel bequem. Unser herzliches, freundliches Gastgeberteam bietet einen einzigartigen Empfang und ermutigt die Gäste, einen unvergesslichen Aufenthalt zu verbringen, der von der unberührten Naturlandschaft mit Berggipfeln, grünen Wäldern, üppigen Gärten und Sandstränden umgeben ist, die von türkisfarbenem Wasser umspült werden, das sich perfekt zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Segeln. Das Nai Harn lässt nichts unversucht, um ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bieten. Das Nai Harn wurde von Conde Nast Traveller bei den Readers' Choice Awards 2020 auf Platz 23 des besten Resorts der Welt und auf Platz 2 des Resorts in Thailand gewählt.

Ausstattung / Ausstattung Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

