The Nai Harn, Phuket에서 제공하는 SHA Plus 인증 호텔에서 즐거운 시간을 보내십시오. Leading Hotels of the World의 회원인 Nai Harn, Phuket은 해변가에 위치하고 있으며 바다 전망의 럭셔리함을 제공합니다. 멋진 바다 또는 섬 전망이 내려다보이는 개인 안식처에 자리를 잡으십시오. 우리의 따뜻하고 친절한 호스트 팀은 독특한 환영을 제공하며 손님이 수영, 스노클링, 수영, 스노클링에 완벽한 청록색 바다로 둘러싸인 산봉우리, 푸른 숲, 무성한 정원 및 모래 사장의 때묻지 않은 자연 경관으로 둘러싸인 기억에 남는 숙박을 즐기도록 권장합니다. 스쿠버 다이빙 또는 항해. Nai Harn은 잊지 못할 휴가 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Nai Harn은 Conde Nast Traveller의 2020 리더스 초이스 어워드에서 세계 최고의 리조트 23위, 태국 2위 리조트로 선정되었습니다.

어메니티 / 특징 Daily breakfast for 2 persons

30% off spa

25% off laundry

Additional Benefits for guests staying 10 consecutive nights or more: One time 3 course dinner at Cosmo for 2 person (10 nights or more), Airport pick up (14 nights or more).

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

Offer is subject to availability

Terms and conditions apply.

