Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

รีสอร์ทเฉพาะวิลล่าแห่งนี้สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้ส่วนใหญ่เก็บไว้ และวิลล่าที่สร้างขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่บนหาดมิตรภาพ (หาดน้ำขึ้นน้ำลง) และมองเห็นอ่าวฉลอง ที่พักอยู่ห่างจากสนามบิน 50 นาที ห่างจากตัวเมือง 25 นาที และห่างจากหาดป่าตอง 40 นาที คุณคงไม่อยากก้าวออกจากรีสอร์ทด้วยการดูแลทุกความต้องการของคุณ สำหรับเจ้าตัวน้อย รีสอร์ทมีสโมสรสำหรับเด็กซึ่งมีทุกอย่างตั้งแต่สระว่ายน้ำสำหรับเด็กไปจนถึงห้องพักผ่อน ศิลปะและงานฝีมือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต เป็นสถานที่พักผ่อนในอุดมคติสำหรับทุกคนด้วยมาตรฐาน SHA และ SHA+

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Infinity edged swimming pool

Kids pool

Kids Club

The Beach Bar

The Savoury Restaurnat

The V Spa

Free Wifi in villa and resort public area

Free scheduled activities

Free scheduled shuttle bus

Taxi, car and motorcycle rental

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด