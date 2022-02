คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 60 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy non refundable

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult ห้องมาตรฐานเตียงเดี่ยว 21 m² ฿13,950 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿7,700 - 2 Day Test & Go ฿4,250 - 1st Day Test & Go ฿9,250 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult ห้องดีลักซ์ 29 m² ฿15,350 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,800 - 4 Day Test & Go ฿8,100 - 2 Day Test & Go ฿4,450 - 1st Day Test & Go ฿10,250 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult ห้องลักชัวรี 32 m² ฿16,750 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,600 - 4 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ฿11,250 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่จากความตื่นเต้นของเมือง ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านอำนวยความสะดวก, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ฟรีกาแฟสำเร็จรูป ชาฟรี เครื่องดื่มต้อนรับ กระจก เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมทำให้ คาซ่า เบลล่า ภูเก็ต สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักของคุณใน ภูเก็ต

