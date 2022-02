Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ พีช ฮิลล์ รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ พีช ฮิลล์ รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ด้วยทำเลที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมถึงสระว่ายน้ำ 3 สระ ทำให้ที่พักแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ พีช ฮิลล์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ต ห่างจากหาดกะตะและหาดกะรนประมาณ 300 เมตร ห่างจากศูนย์การค้ากะตะในระยะที่เดินได้ ห่างจากหาดป่าตอง 10 นาที และห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 20 นาที แขกสามารถเพลิดเพลินกับอาหารไทยและอาหารยุโรปต้นตำรับได้ที่ร้านอาหารสองแห่งในโรงแรม สำหรับกีฬาทางน้ำหลายประเภท คุณเพียงแค่ต้องเดินไปที่ชายหาด และหากคุณต้องการพักผ่อนที่รีสอร์ท ให้เลือกสปาทรีตเมนต์ อบไอน้ำสมุนไพร หรือเยี่ยมชมร้านเสริมสวย พีช ฮิลล์ รีสอร์ท มั่นใจว่าจะมอบความบันเทิงและการพักผ่อนให้กับทุกกลุ่มอายุ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง