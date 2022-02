รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 400 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Synphet Srinakarin Hospital

Maple Hotel ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่เกิน 18 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ โรงแรมให้บริการห้องพักปรับอากาศทันสมัยพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายไปกับบริการนวดหรือผ่อนคลายริมสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ในระหว่างการเข้าพักผู้เข้าพักยังสามารถออกกำลังที่ศูนย์ออกกำลังกาย โรงแรมอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์คและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากศูนย์การประชุมไบเทคบางนาและ IKEA Furniture Mall 15 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห้องพักแต่ละห้องที่ Maple Hotel ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยมีทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียมขนาด 42 นิ้วตู้นิรภัยตู้เย็นพร้อมมินิบาร์ ห้องน้ำในตัวพร้อมเสื้อคลุมอาบน้ำเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี พนักงานที่แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมงสามารถให้บริการซักรีดบริการรับฝากสัมภาระและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โรงแรมมีห้องจัดประชุมศูนย์ธุรกิจและที่จอดรถส่วนตัวฟรี มีบริการรถรับส่งสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม Maple Restaurant ให้บริการอาหารนานาชาติหลากหลายรายการ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มชั้นดีที่บาร์ มีบริการรูมเซอร์วิสเมื่อแจ้งความประสงค์

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ตรวจคัดกรอง COVID-19 PCR 2 ครั้งในทรัพย์สิน

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชม. จากโรงแรมไปโรงพยาบาล

พยาบาลที่ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

3 มื้อต่อวัน (เมนูชุด)

บริการรถลีมูซีนจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองมายังโรงแรม

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

ส่วนลด 15% สำหรับเมนูอาหารตามสั่ง

ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด

